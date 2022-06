Imparare giocando: tornano i "Campi estivi" al museo delle Genti d'Abruzzo e il museo Cascella

Non solo mare, a Pescara per i bambini dai cinque anni in su ci sono anche i “Campi estivi al museo”. Torna anche quest'anno l'appuntamento con l'iniziativa promossa dalla fondazione Genti D'Abruzzo e che si terrà sia nell'omonimo museo che nel museo Cascella. Si parte il 13 giugno con un programma fatto di sette appuntamenti che proseguiranno fino alla fine di luglio. Imparare giocando, questo lo scopo di questi particolari campi estivi che si terranno per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13. Ogni settimana sarà proposto un tema diverso.

Dal 13 al 17 giugno si inizia con “Attenti a quei dinosauri” al museo delle Genti (che sarà protagonista nella stessa location anche nella settimana 27 giugno – 1 luglio e dall'11 al 15 luglio) e con le “Feste d'Abruzzo” al museo Cascella. Dal 20 al 24 giugno sarà la volta di “C'era una volta Ostia Aterni” e “Niente Paura è solo Arte”. Dal 27 giugno al 1 luglio al Cascella si passerà “Una settimana da egizi”, mentre dal 4 all'8 luglio al museo delle Genti ci sarà “Arte e civiltà con “In vacanza con l'arte” al Cascella dove dall'11 al 15 luglio “Ricicliamo”. Appuntamento unico sia nella settimana dal 18 al 22 luglio con “Un Abruzzo a colori" al museo Cascella, che in quella dal 25 al 29 luglio con “La Bottega dell'arte” al museo delle Genti d'Abruzzo. “Le attività collegate alla formazione restano uno dei percorsi fondamentali della nostra fondazione - sottolinea la direttrice Letizia Lizza - e contribuiscono a rafforzare il legame tra la città e i suoi musei, nell'ambito di un progetto culturale di ampio respiro, di supporto alle famiglie e complementare alla didattica tradizionale”. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi ai numeri telefonici 0854510026, interno 1 o 2, oppure al 3939374212, o inviare una mail a didattica@gentidabruzzo.it.