"Bucaneve" è il nuovo singolo di Beatrice Bonetti

Si chiama "Bucaneve” ed è il singolo d'esordio della giovanissima cantautrice abruzzese Beatrice Bonetti. Una canzone dalle sonorità pop nata in una sera di aprile, guidata da pensieri, emozioni e dalle corde di una chitarra. L'artista descrive così il brano: «"Bucaneve" fiorisce dentro di me in una sera di aprile. In mano una penna, in testa i pensieri e vicino una chitarra. Un battito di ciglia ed eccola qui, la mia prima canzone. Il bucaneve è un fiore dal colore bianco candido ed è il primo a spuntare a fine inverno, imparando a resistere anche al freddo gelido della neve; è simbolo del passaggio dall’oscurità invernale alla luce primaverile. Tutto questo è “Bucaneve”: forza, coraggio, speranza, e rinascita, una canzone che mette in evidenza quanto sia importante affrontare l’ombra per poter arrivare alla luce».

Beatrice si divide tra l'amore per il songwriting e la musicoterapia, disciplina che studia al conservatorio. Scrive di esperienze personali, delle sfumature del vivere quotidiano, con l'augurio che la sua musica possa dare una voce anche alle emozioni degli altri. La sua musica, dal mood sognante, si ispira ad artisti come Elisa, Negramaro, Irama e Mahmood.