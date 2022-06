"Buca i muri", nel suo videoclip Raffaele Rubino porta Pescara in giro per il mondo

È uscito oggi, 25 giugno, il primo videoclip di Raffaele Rubino che, patrocinato dalla sua città natale, Pescara, ne porterà per il mondo gli scenari urbani e le bellezze naturali. Il brano si intitola "Buca i muri" ed è stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi con un evento che si è tenuto in Comune. L’incontro, moderato da Mari Rosa Barbieri, ha visto in apertura l’intervento del sindaco Carlo Masci, che ha elogiato l’impresa dell’artista, legata alla sua terra.

Il consigliere regionale Vincenzo D'Incecco e l’assessore al turismo Alfredo Cremonese hanno invece confermato il loro appoggio incondizionato proprio per i temi importanti che permeano tutta la produzione di Rubino e che, avendo lo sport come filo conduttore, hanno catturato l'interesse anche di Enzo Imbastaro, massima carica del Coni Abruzzo, e di Claudio Ruffilli, delegato dalla sede provinciale del Coni.

Nella crew dell’artista hanno condiviso la loro esperienza professionisti come Andrea Garofalo, maestro nazionale di arti marziali che ha avuto il ruolo di “maestro d’armi” sul set del videoclip, e Alessio Paone, tecnico dello spettacolo che ha lavorato per molti format tv Rai e Mediaset nonché per il cinema all’estero, e che in questa occasione si è occupato della produzione audiovisiva e dell’ufficio stampa assieme a Rocco Randò.

Raffaele Rubino è dunque pronto per il lancio del suo nuovo Ep, che si chiama “Buca i muri!” come la title track. Rubino è un personaggio poliedrico che basa la propria produzione sulla scrittura, dalla quale prendono forma le sue diverse opere e i suoi vari progetti. Prediligendo la musica cantata, non disdegna la poesia e altre forme di comunicazione artistica, mantenendo fedeltà agli argomenti che lo ispirano. Le tematiche sociali ed educative, psicologiche e pedagogiche, la cultura e le metafore sportive sono le fondamenta dell’arte di Raffaele.