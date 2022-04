Navelli è il quarto borgo più bello d'Italia e intanto ci si prepara ad accogliere il festival nazionale

Non ce l'ha fatta Navelli a vincere il concorso “Il borgo dei borghi”, ma ha conquistato un bellissimo quarto posto che, dopo il sesto posto ottenuto l'anno scorso da Campli, riconferma l'Abruzzo come regione protagonista nel panorama italiano. Per ben due volte, infatti, i borghi che hanno partecipato si sono piazzati nella top 10 della classifica del concorso lanciato dalla trasmissione di Rai 3 condotta da Camilla Raznovhich.

Non nasconde la soddisfazione per l'ottimo risultato ottenuto da Navelli il presidente dell'associazione interregionale Abruzzo e Molise dei Borghi più belli d'Italia Antonio Di Marco. “sono molto soddisfatto e orgoglioso di questo ottimo risultato per uno dei nostri borghi certificati, autentici custodi della memoria, delle radici storiche, delle tradizioni culturali, artistiche, religiose ed enogastronomiche locali – dichiara -. Ed è una vittoria per tutti gli abitanti di Navelli, felici e fieri della propria identità, che vivendo attivamente il loro borgo trasmettono l'orgoglio di chi vive queste piccole grandi realtà”. Di Marco ricorda come quella del programma di Rai3 dedicato ai meravigliosi borghi italiani sia “una vetrina televisiva preziosa per proporre un viaggio diverso, pieno di curiosità e di sorprese nei nostri. Un viaggio nell’Italia più autentica e a volte meno conosciuta. Complimenti al sindaco Paolo Federico, a tutta la squadra di amministratori e alla comunità di Navelli”, aggiunge.

“Questo ottimo risultato e la visibilità e promozione nazionale che Navelli ha dato al proprio borgo e alla nostra Regione ci spingerà ad affrontare con ancora più determinazione la sfida turistica che ci attende a Settembre 2022, quando l’Abruzzo ospiterà la XIV edizione del festival nazionale dei borghi più belli d’Italia nei giorni 9-10-11 settembre 2022 ad Abbateggio e Caramanico Terme, un evento che metterà al centro la valenza dei borghi, come strumento di promozione e marketing territoriale che offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire una rete di eccellenze dei piccoli centri abruzzesi”, conclude Di Marco.

A trionfare quest'anno è stato il borgo di Soave (Verona). Questi gli altri borghi in gara: Pietragalla (Potenza, Basilicata), Oriolo (Cosenza, Calabria), Sant’Agata Sui Due Golfi (Napoli, Campania), Compiano (Parma, Emilia-Romagna), Clauiano (Udine, Friuli-Venezia Giulia), Ventotene (Latina, Lazio), Millesimo (Savona, Liguria), Tremezzo (Como, Lombardia), Pergola (Pesaro-Urbino, Marche), Riccia (Campobasso, Molise), Varallo (Vercelli, Piemonte), Vico Del Gargano (Foggia, Puglia), Cabras (Oristano, Sardegna), Sutera (Caltanissetta, Sicilia), Castelfranco Piandiscò (Arezzo, Toscana), Levico Terme (Trento, Trentino-Alto Adige), Trevi (Perugia, Umbria), Verres (Aosta, Valle D’Aosta).