I "racconti di gentilezza" di Bolognano protagonisti a Radio Spazio Ivrea. La comunità locale, su proposta dell'assessore Maria Grazia D'Intino, ha aderito all'iniziativa coinvolgendo i cittadini e la scuola primaria locale. Il risultato di quanto realizzato sarà condiviso durante la trasmissione radiofonica "Spazio Costruiamo Gentilezza" in onda domani, giovedì 25 febbraio, sulla web radio ascoltabile in tutta Italia tramite www.radiospazioivrea.it.

La puntata sarà organizzata in due momenti: dalle 19 alle 20 "Carnevaliamo", un'ora di ricordi condivisi dai cittadini che lo scorso anno, in questo periodo, hanno partecipato al carnevale della gentilezza di Bolognano, mentre dalle 20 alle 21 ci saranno le "storie di gentilezza che scaldano il cuore", ovvero racconti reali ambientati a Bolognano scritti e raccontati in diretta dai grandi e dai bambini della scuola primaria locale "Luca Federico", parte dell'istituto comprensivo "Alberto Manzi” di Piano d'Orta.