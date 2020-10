La biblioteca "Falcone e Borsellino" riaperta nell'ex sede della circoscrizione Castellamare: gli orari

La biblioteca "Falcone e Borsellino" è stata riaperta da lunedì 26 ottobre nella sua sede di viale Bovio a Pescara nei locali dell'ex circoscrizione Castellamare dopo il periodo estivo passato nel gazebo di Villa Sabucchi.

L'accesso avviene in tutta sicurezza e viene garantito il servizio di lettura e prestito nel rispetto della normativa vigente in materia di salute pubblica e misure di contenimento e prevenzione anti-Covid.

«In una congiuntura storica tanto critica», si legge in una nota, «come Italia Nostra e Laad, siamo felici e orgogliosi di poter dare un segnale positivo, favorendo lo scambio e la diffusione della cultura. A tal proposito stiamo lavorando per rimanere in contatto con tutti i nostri soci, adoperandoci anche per l’attivazione degli appuntamenti culturali on-line. Venite a trovarci e seguiteci per rimanere aggiornati sulle nostre attività!».

La biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 13, al pomeriggio dalle 16 alle 18.

