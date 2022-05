Una ballerina di Spoltore tra i protagonisti della finale di Champions League, si esibirà nello show di apertura

Anche una giovane ballerina di Spoltore tra i protagonisti della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid che si disputerà allo stadio di Parigi questa sera, sabato 28 maggio.

Parliamo di Benedetta Pia D'Onofrio, 20 anni, che farà parte del corpo di ballo scelto da Camila Cabello, popstar di fama mondiale che canterà prima della sfida più importante del calcio continentale.

La cerimonia di apertura dell'evento più importate della Uefa, presentata da Pepsi, unisce il mondo della musica, dell’intrattenimento e dello sport per offrire una performance di livello mondiale.

Sarà, secondo gli organizzatori, una straordinaria coreografia di costumi, ballerini e musicisti in grado di regalare uno spettacolo di pura energia ai tifosi, sia quelli presenti nell’impianto francese, sia a quelli che lo guarderanno dalla tv. La D'Onofrio, come riferisce SpoltoreNotizie, già da due anni a Parigi dopo varie esperienze negli Stati Uniti, è stata protagonista lo scorso 11 febbraio nella trasmissione "La Seine Musicale" e il 5 marzo nell’Eurovision France Song Contest. Una carriera sempre più in ascesa per questa giovane della nostra provincia.