Premio Flaiano, online il bando per la Poesia sezione over e under 30

Al via dal 10 gennaio il bando del Premio Flaiano di Poesia per il 2024, che sarà inoltrato a tutte le case editrici ed è stato inoltre pubblicato pubblicato sul sito dei Premi Internazionali Flaiano www.premiflaiano.com. Il Premio Flaiano per la Poesia sezione over e under 30 è promosso e organizzato dai Premi Internazionali Flaiano e dal centro di poesia e altri linguaggi, in partnership con la Fondazione Pescarabruzzo.

Al Premio Flaiano Poesia sezione over possono concorrere opere in italiano di autori d’età compresa fino ai trenta anni pubblicate in Italia dal 1° gennaio 2023 al 1° aprile 2024. Non sono ammesse riedizioni, traduzioni o antologie di editi. Le case editrici o gli autori interessati dovranno inviare, tramite posta raccomandata, un unico plico contenente otto copie dell’opera nella sede dell’associazione Flaiano entro e non oltre il 3 aprile 2024 (fa fede il timbro postale). I plichi dovranno contenere, oltre all’opera, il modulo di adesione opportunamente compilato dall’autore o dalla casa editrice (da inviare, per completare l’iscrizione, anche all’indirizzo premiflaianopoes ia@gmail.com).

Il Premio garantirà una borsa di 2.000 euro al vincitore e di 800 euro al secondo e al terzo classificato. Una giuria tecnica composta da Roberto Mussapi (presidente), Luigi Colagreco, Anna Dolfi, Gianfranco Lauretano, Giancarlo Pontiggia, Loretto Rafanelli e Davide Rondoni selezionerà le tre opere finaliste. Successivamente una giuria popolare di cinquanta lettori, individuati dall’associazione culturale Ennio Flaiano, fondatrice del Premio, stabilirà l’ordine di premiazione delle tre opere vincitrici.

Si asterranno dal voto dei volumi in concorso quei componenti della giuria tecnica coinvolti a diverso titolo (autori di prefazione e/o postfazione, direttori di collana, ecc.) nell’edizione di un libro. La consegna dei premi avverrà all'Aurum di Pescara sabato 22 giugno alle ore 20.30 e il Premio non potrà essere ritirato da terzi. L’assenza del vincitore alla cerimonia significherà la rinuncia al Premio.