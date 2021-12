Al via il bando per l'edizione 2022 del festival del cortometraggio "Scrittura e Immagine". Quest'anno la rassegna si svolgerà insieme alle manifestazioni del 49° Premio Flaiano. I corti vincitori saranno proiettati durante il Flaiano Film Festival e gli autori verranno premiati nella serata conclusiva del 3 luglio al teatro d'Annunzio.

"La scelta di unire questi due importanti eventi - si legge in una nota - è dovuta sia alla considerevole evoluzione che il genere del cortometraggio ha avuto già da alcuni anni, sia perchè il corto rappresenta da sempre il segno dell'attualità del cinema, con una molteplicità di linguaggi e un'accessibilità degli strumenti per realizzarli che consentono una partecipazione sempre più elevata da ogni parte del mondo. I dati della scorsa edizione del Festival sono inequivocabili, con circa 3000 partecipanti dall'Iran alla Nuova Zelanda passando per l'America e il continente africano".

Quattro le sezioni di partecipazione al bando: Scrittura e Immagine, Spazio Abruzzo, Animacorto, Cortoambiente. Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2022. Tutte le informazioni su www.premiflaiano.com.