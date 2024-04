Chiuso il bando della sezione Narrativa dei Premi Flaiano, 85 le opere in concorso

Il 4 aprile si sono chiusi i termini per il bando di concorso della 51esima edizione del Premio Internazionali Flaiano - sezione Narrativa.

Anche per l'edizione 2024 la partecipazione è stata straordinaria.

Sono infatti 85 i libri che che verranno sottoposti alla selezione della giuria tecnica composta da Renato Minore (presidente), Donatella Di Pietrantonio,

Giulia Almerico, Fabio Bacà, Giulia Galeotti, Maria Rosaria La Morgia, Elena Ledda, Raffaele Manica, Raffaello Palumbo Mosca ed Andrea Velardi.

Due le sezioni del Premio: Narrativa "Over" e Narrativa "Under 35" Premio Flaiano Bper Banca. I vincitori delle terne finaliste di ciascun premio, saranno successivamente votati da due giurie popolari, composte per la sezione Over da 200 giurati (cento giurati in più rispetto allo scorso anno, numero aumentato a seguito della grande richiesta di partecipazione pervenuta all'organizzazione dei Premi), e per la sezione "Under" del Flaiano Bper Banca, da 100 giurati. I Pegasi d'oro saranno consegnati durante la cerimonia di premiazione che si terrà il 30 giugno nell'Aurum di Pescara. Le case editrici che hanno candidato le opere dei propri autori ai Premi Flaiano di Narrativa: Rubbettino, Minimum fax, Guanda, Einaudi, Mondadori, La Nave di Teseo, Alimena Orizzonti Meridionali, Cairo, Fandango, Rizzoli, Neri Pozza, Editoriale Scientifica, Il Saggiatore, Fides, Les Flâneurs, Morellini Editore, Europa Edizioni, All Around, Pendragon, Edizioni PubMe, Mauro Pagliai, Sarnus, Marsilio, Fazi Editore, Gallucci, Nutrimenti, Progetto Cultura, Ronzani Editore, Avagliano Editore, Manni, Albeggi, Baldini+Castoldi, effequ, Minerva, Graphofeel, Armando Editore, Casa editrice Kimerik, Transumanti, Rubbettino, Aletheia Editore, Bookabook, 66thand2nd, Graphofeel.