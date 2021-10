"Bambini in festa", grande successo per l'evento in piazza Santa Caterina [FOTO]

Grande successo per l'evento "Bambini in Festa" che si è tenuto in piazza Santa Caterina a Pescara nella giornata di ieri, domenica 24 ottobre.

A organizzare la manifestazione è stata l'associazione italiana genitori A.ge, in collaborazione con le Associazioni Umana Dimora e La Città Dei Ragazzi

Ieri mattina dalle ore 10 alle 13, bambini e le famiglie hanno potuto godere di quest'area cittadina riappropriandosi di questo spazio pensato per le famiglie.

Alla realizzazione di questa meravigliosa festa hanno collaborato a titolo di gratuito tutte le professionalità che si sono messe a disposizione: dallo spettacolo di magia del Mago José a Cinzia Napoleone con il suo laboratorio di pittura artistica, dall'esercitazione cinofila della guardia civile ambientale alla pecorella Maiellama e poi la Nails Art baby di Francesca, il banchetto dei libri in inglese di Sonia, Will Clown con il taxi Clown e i Trampolieri.

«Ringrazio il Comune di Pescara per il suo sostegno in particolare il sindaco Carlo Masci, il vice sindaco Gianni Santilli e il consigliere Alessio Di Pasquale per la presenza e tutti quelli che hanno collaborato per la riuscita di questo evento», dice la presidente di A.ge Pescara e Abruzzo, Claudia Di Pasquale, «noi ce l'abbiamo messa tutta e la festa è stata un successo, genitori e figli insieme, senza cellulari in mano, si sono divertiti tantissimo».