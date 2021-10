Anche due aziende cinematografiche pescaresi al "Mia Market" di Roma per incontrare produttori da tutto il mondo

Ci sono anche due aziende pescaresi fra le sei abruzzesi che dal 13 al 17 ottobre prossimo parteciperanno al Mia Market, mercato internazionale dell’audiovisivo, che si svolgerà a Roma dal 13 al 17 ottobre dove arriveranno operatori e produttori da Francia, Regno Unito, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia e Canada. Un'occasione importante che rientra nell'ambito delle iniziative previste dal Piano Export Sud II di Ice – Istituto Commercio Estero coordinato dall'agenzia di sviluppo della camera di commercio Chieti - Pescara.

L'obiettivo è quello di sostenere l'industria cinematografica e di promuovere l'Abruzzo anche attraverso canali non convenzionali. Il presidente della camera di commercio Gennaro Strever ha evidenziato come l'arte cinematografica dia forza agli aspetti culturali e turistici del territorio, valorizzando l'economia regionale. Letizia Scastiglia, presidente agenzia di sviluppo: “Abbiamo seguito e coordinato questa sei aziende abruzzesi per più di un anno grazie alle risorse provenienti da Export Sud e mi auguro che le collaborazioni nel settore del cinema e dell’audiovisivo proseguano anche nel futuro”.

In scena anche un documentario girato in Abruzzo sulla disabilità, completamente autoprodotto dall’associazione Orizzonti dal titolo “La vita ti toglie, la vita ti dà”: uno spaccato non pietistico sulla vita dei disabili. Le aziende che parteciperanno sono: Tailor Studio (Francesco Colantoni) - L'Aquila, Evoque Art House (Mauro John Capece) - Alba Adriatica, Peperonitto (Anna Paolini) - Avezzano, Piroetta (Berardo Carboni) – Pescara, Visioni Future (Luca Cococcetta) - L'Aquila, Il Varco (Marco Crispano) – Pescara, Associazione Orizzonte (Giulia Di Sipio) - Francavilla al Mare.