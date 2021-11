All'Aurum conversazione con Luca Beatrice e Raffaele Di Giannantonio sulla mostra "Istantanea su Murap Festival"

Secondo appuntamento per la manifestazione "Istantanea su Murap Festival" che, dopo la mostra che si è tenuta al circolo Aternino in piazza Garibaldi dal 7 al 13 novembre, mercoledì primo dicembre vedrà una conversazione nella sala D'Annunzio dell'Aurum con Luca Beatrice, critico d'arte, docente all'Accademia Albertina di Torino, già curatore del padiglione Italia alla 53ª Biennale d'arte di Venezia 2009 e Raffaele Di Giannantonio, professore associato (abilitato ordinario) di Storia dell’Architettura presso il dipartimento di architettura dell’università degli studi D'Annunzio di Chieti - Pescara. Al centro del dibattito proprio il progetto Murap che in estate ha raccolto un ottimo riscontro di pubblico sul tema del muralismo urbano contemporaneo inteso come strumento pubblico di valorizzazione dello spazio urbano

I lavori saranno coordinati dalla filosofa Benedetta Di Marzio, e saranno introdotti dall’architetto Alessandro Sonsini, curatore di Murap Festival e l'evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina di Aternum Fotoamatori Abruzzesi che è parte integrante del progetto Murap, che punta a rendere la streed art una vera e propria categoria della pittura. Il Murap ha visto realizzati 550 mq. di muri dipinti con 4 artisti internazionali e 3 luoghi urbani comprese le periferie di Zanni e San Donato.

Sul Murap, nel mese di ottobre è stato presentato al pubblico il cortometraggio “Croma” di Dino Viani, che ha raccontato proprio la sua percezione del progetto.