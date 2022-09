L'asssociazione Flaiano chiede nuovamente di entrare tra i soci dell'Ente manifestazioni pescaresi

L'associazione culturale Ennio Flaiano ha reiterato oggi, mercoledì 14 settembre, all'ente manifestazioni pescaresi la richiesta di divenirne socio, «non avendo ricevuto alcun riscontro alla precedente richiesta di ammissione inoltrata in data 16 dicembre 2021».



Come spiega la presidente Carla Tiboni «le motivazioni sono le medesime, il coinvolgimento delle realtà culturali esistenti nel territorio pescarese ed abruzzese per lo svolgimento organico di attività ed eventi per rendere l'offerta culturale sempre più ampi, interessante e di qualità, con una ricaduta anche turistica ed occupazionale».

La lettera dell'associazione Flaiano è indirizzata al presidente dell'Emp, Valter Meale, a tutti i consiglieri e ai revisori dei conti.