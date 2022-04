L'assedio di Sarajevo: negli speciali in onda su Focus la consulenza storica del pescarese Patricelli

C'è la consulenza storica di Marco Patricelli dietro gli speciali che questa sera su Focus (canale 35), ripercorreranno gli orrori dell'assedio di Sarajevo in occasione del trentennale della guerra nell'ex Jugoslavia. Dello storico pescarese, che è anche diplomato in conservatorio, sono anche le musiche originali che accompagnano lo speciale di Roberto Olla “Jugoslavia, la morte di un Paese” e “1992-2022-Ritorno all'inferno”, il reportage di Toni Capuozzo realizzato con il suo storico cameraman Igor Vucic. Un reportage che ci mostra come a 30 anni di distanza l'inferno si ritrova nel cuore dell'Europa. Un assedio quello di Sarajevo che significò un isolamento durato ben quattro anni, dal 5 aprile 1992 al 29 febbraio 1996 e che contò 12mila vittime e oltre 50mila feriti, l'85 per cento dei quali civili. Al termine la popolazione si è ridotta a 334.664 unità: il 64 per cento in meno di quella che c'era prima della guerra. L'assedio più lungo della storia che, con le sue immagini “vecchie” trent'anni ci catapulta nella contemporaneità.

Se Olla racconta la storia di quell'orrore, lo storico inviato di guerra Toni Capuozzo con il suo cameraman ripercorre quegli stessi luoghi dove trent'anni fa ha immortalato morte e distruzione. Eppure la lezione l'uomo sembra non impararla mai. Di qui il salto temporale che porta da Sarajevo a Kiev perché, come dice lo stesso Capuozzo, “le guerre sono tutte diverse ma hanno sempre qualcosa in comune. La follia, l'orrore, il dolore, le illusioni. Essere in un posto dove hai vissuto una guerra e vedere in televisione le immagini dell'Ucraina mi fa chiedere cosa capiterà fra 30 anni, se qualcuno tornerà a Kiev e cosa sarà di quei destini”.