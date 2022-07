Asia Domenicone è la miss Adriatico della tappa di Civitaquana [FOTO]

È Asia Domenicone ad aggiudicarsi la tappa di Civitaquana dello storico concorso di bellezza Miss Adriatico.

Mora dalla tipica bellezza mediterranea aspira a un futuro nel campo della moda.

A premiarla, con il diadema della stilista Monia Monti e il lasciapassare per le finali di fine agosto, il professionista della sanità Ali Younes e l'ex modella Eunice Cilfone, del programma Mediaset "Ciao Darwin", condotto da Paolo Bonolis.

La manifestazione è stata presentata dall'indossatrice Chiara Di Cintio, vestita dalla Fashion di Cepagatti, con gli intermezzi musicali di Maurizio Tocco e il corpo di ballo di Miss Adriatico, Silvia Chiulli, Marco Di Vita e Simone D'Annibale, direttamente dai palcoscenici del Festival della Melodia. Dopo le uscite in elegante, bikini e body olimpionico della "Falcone dolciaria", divisa ufficiale della 46° edizione del concorso patrocinato dal consiglio regionale, la commissione ha rivolto la sua attenzione su Giada Casalena e Angelina Andreiana Miss Acqua & Sapone, Vittoriana Cacciatore Miss intimo Unigross, Ilaria Di Lena Miss caffè Mokambo, Silvia De Amicis Miss Spiedì arrosticini, Alessia Cirone Miss vini Lampato, Shara De Petra Miss pastificio Rustichella d'Abruzzo e Rossella Calderoni Miss Dfa trasporti. Le coreografie sono state curate da Roberta Mezzanotte, le musiche da Marco Corneli, le fotografie da Vania e Michele Di Rito.

Prossimi appuntamenti del carrozzone della bellezza di Miss Adriatico saranno venerdì all'Hotel Du Parc di Atri, sabato in piazza San Rocco a Sambuceto e martedì prossimo in piazza a Miglianico con iscrizioni ancora aperte e gratuite per le ragazze interessate, info al numero 337917111. «Sono felicissima della vittoria», commenta Asia Domenicone, «siamo un gruppo affiatato e stiamo trascorrendo un'esperienza davvero unica e da consigliare».