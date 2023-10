La commissione affari costituzionali incontra le università: alla d'Annunzio "Articolo 9 - la tutela dell'ambiente"

Nell’ambito delle iniziative che la Camera dei deputati organizza per il 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione, la commissione affari costituzionali promuove un ciclo di 6 incontri di approfondimento su alcuni princìpi fondamentali della carta costituzionale, che si svolgono in altrettante università italiane e vengono trasmessi in diretta webtv. Gli incontri sono strutturati come momenti di dialogo tra costituzionalisti, storici e una delegazione della commissione.

L’obiettivo dell'iniziativa è la promozione della cultura della Costituzione attraverso il confronto tra nuove generazioni ed esperti, tra rappresentanza politica e cittadini, anche per favorire una maggiore consapevolezza sul ruolo dell’Istituzione parlamentare. Sedi degli incontri sono Bologna (Alma Mater Studiorum), Chieti-Pescara (università degli studi Gabriele D'Annunzio), Milano (università degli studi di Milano), Napoli (università degli studi Federico II) e Roma (Università di Roma Sapienza e Luiss Guido Carli).

Dopo il primo appuntamento di giovedì 28 settembre all'università Luiss Guido Carli di Roma, lunedì 9 ottobre, alle ore 15, ci sarà il secondo incontro nell'aula 31 del Polo Pindaro di Pescara dell'università degli studi Gabriele D'Annunzio, dove il presidente della commissione affari costituzionali, Nazario Pagano, e due componenti, della stessa Commissione, dialogheranno su "Articolo 9 della Costituzione - La tutela dell'ambiente". Interverranno il rettore Liborio Stuppia, il professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico Stefano Civitarese Matteucci e il professore ordinario di Storia contemporanea, Stefano Trinchese.