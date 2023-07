Al via Artemide, progetto di educazione collettiva che contrasta la povertà educativa

Partono i laboratori e gli incontri formativi di Artemide - Artefice del tuo futuro, il progetto vincitore di un bando di finanziamento dell’Unione Europea ulle misure per la Next Generation previste dal Pnrr M5C3. Un'iniziativa di educazione collettiva che contrasta la povertà educativa e le disuguaglianze urbane, puntando sulla rigenerazione a base culturale delle zone più a rischio della città, nonché lo sviluppo di nuove pratiche creative a Rancitelli-Villa del Fuoco, San Donato, Fontanelle ed ex zona UrbanUn “cantiere” che sarà aperto, anche nei mesi estivi, in più zone di Pescara e per ben 24 mesi: 13 soggetti in rete (Comune di Pescara, università d’Annunzio, scuole, associazioni di terzo settore) per mantenere a scuola, nei prossimi due anni, 135 minori a rischio esclusione scolastica, integrandoli in un’azione allargata che punta a coinvolgere fino a 1500 minori e 3000 genitori.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Carlo Masci: "Un progetto che rappresenta un nuovo, importante passo avanti del Comune di Pescara in direzione di quella riqualificazione del territorio che non può che passare attraverso l’integrazione dei soggetti svantaggiati o in condzione di difficoltà, portando le periferie al “centro” delle attività della città - ha dichiarato il sindaco - Alla rigenerazione urbana portata avanti anche con i fondi del Pnrr stiamo affiancando una “rigenerazione culturale e sociale”, che ha la finalità di garantire pari opportunità a tutti i cittadini, indipendentemente dall’estrazione sociale e dalla zona in cui vivono".

E il consigliere comunale Salvatore Di Pino, delegato alle politiche europee, ha aggiunto: "Siamo fieri di essere partner di un progetto finanziato dall’Unione Europea, valido e lungimirante, che mira a ridurre in maniera significativa le disuguaglianze tra i cittadini, con particolare focus sui quartieri più a rischio; un altro segnale di quanto Pescara si stia prodigando, sulla scia di altre città d’Europa, con idee moderne per una visione sempre più inclusiva di vivibilità. Credo che la forza e la bellezza di questo progetto stia anche nella capacità di procedere in parallelo rispetto al processo di rigenerazione che l’amministrazione sta portando avanti in alcune aree decentrate della città. Qui si propone infatti il recupero del territorio anche sotto il profilo sociale e culturale".

Il nome scelto rende omaggio al mito della dea Artemide, dea della fertilità dal culto legato alla crescita e alla maturazione, icona stessa della forza della natura, vagante su terreni selvaggi con una faretra di frecce d’oro, portatrice di luce e connessa a momenti di crisi dell’esistenza individuale, tra cui l’ingresso nell’età adulta, rappresenta nella sua stessa figura di dea vergine la particolare condizione esistenziale che precede la maturità.