Archeologia, visite guidate a Caprara di Spoltore: per un giorno l'apertura al pubblico degli spazi dove è conservata la storia del luogo

Apre al pubblico il deposito archeologico di Caprara (Spoltore). Il 18 dicembre dalle 9.30 alle 13.30 infatti, la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le provincie di Chieti e Pescara darà la possibilità a chi lo vorrà di accedere gratuitamente agli spazi dove sono conservati i reparti illustrandone l'importanza grazie alle sue guide.

L'iniziativa è promossa nell'ambito del piano di valorizzazione 2022 del ministero della cultura, con il patrocinio del Comune di Spoltore. La visita sarà possibile previa prenotazione al numero 366 9615893.

“La struttura in via della Scuola rappresenta una grande opportunità per la comunità di Caprara – sottolinea il consigliere comunale Cinzia Berardinelli - anche perché ha già portato qui molti studenti in occasione dei corsi con l'Isia, l'università di Design di Pescara, o per semplici visite guidate con le scolaresche. Già al momento della ristrutturazione e dell'allestimento, poi, abbiamo previsto la creazione di spazi separati, da una porta blindata, per fare in modo che una parte dell'ex scuola fosse utilizzabile anche per altre attività, come incontri e convegni. Qui i ragazzi dell'università – aggiunge - hanno potuto anche fare lezione. Vogliamo fare del deposito un punto di riferimento per le scuole di tutta la provincia”.

L'occasione per il sindaco Chiara Trulli per ricordare che l'amministrazione ha acquisito nel frattempo la proprietà del sito archeologico di Santa Teresa. “Gli accessi al sito adesso saranno concessi dal Comune – sottolinea - e questo agevolerà la ripresa degli scavi nel sito della Fornace Romana di Via Saline. Un sito unico e con un grandissimo valore identitario per la nostra comunità e tutta la regione”. Tra gli obiettivi quelli di riprendere le indagini anche come occasione di crescita e formazione per gli studenti dell'università di Chieti-Pescara in ambito archeologico.