Apertura straordinaria per l'Imago museum in occasione degli incontri internazionali d'arte dedicati a Joan Miró

Importante appuntamento per gli appassionati d'arte lunedì 18 settembre all'Imago museum di Pescara con l'apertura straordinaria alle 18,30 per la la prima rassegna di incontri internazionali d’Arte dal titolo "Joan Miró: un'avanguardia spagnola ed europea". L’evento è promosso e organizzato dalla Fondazione Pescarabruzzo/Imago Museum, in collaborazione con l’Istituto Cervantes di Roma.

Il pubblico avrà la possibilità di partecipare ad un incontro di livello internazionale sull’arte spagnola e sull’influenza che Miró ha avuto sulla cultura del suo paese e dell’Europa. Il convegno si terrà all’interno degli spazi espositivi che ospitano la mostra temporanea Joan Miró. Nel giardino della pittura, dedicata al grande artista spagnolo (1893-1983) a centotrenta anni dalla nascita e a quaranta dalla morte.