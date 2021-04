Il pescarese Valori su Rai Scuola spiega "Come iniziare a scrivere una canzone" [VIDEO]

Il compositore e docente pescarese Angelo Valori protagonista di "Come iniziare a scrivere una canzone", la prima di una serie di lezioni divulgative rivolte agli studenti dei licei (non solo musicali) che è stata trasmessa in questi giorni da Rai Scuola. Valori, che insegna al Conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara, racconta:

"Sono tutti concetti che ho imparato dai miei studenti del corso di composizione pop rock del Conservatorio di Pescara, il primo corso di diploma accademico pop riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dopo un periodo sperimentale in cui si chiamava 'Contemporary Writing & Production'. Ma anche dalla fantastica esperienza avuta negli ultimi anni come docente al Centro Europeo di Toscolano, dove ho incontrato docenti e studenti meravigliosi, oltre ad aver avuto la fortuna di collaborare con Mogol".

Durante la sua lezione, Valori illustra quali sono i loop armonici più usati nelle canzoni contemporanee e il modo migliore per scegliere il giusto groove. Poi passa a spiegare le strutture base del linguaggio musicale e le modalità per comporre una melodia, concludendo con alcuni suggerimenti per arrivare a comporre una melodia comprensibile che arrivi facilmente all'ascoltatore. Per vedere la trasmissione è sufficiente cliccare QUI.