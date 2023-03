Anche uno scrittore pescarese tra i semifinalisti del Campiello Giovani

Il Campiello Giovani 2023 entra nel vivo, e tra i 25 semifinalisti c'è anche uno scrittore pescarese. Si tratta del 22enne Angelo Di Fonzo, in concorso con "Violino di mare". Angelo, che oggi vive a Milano, non è nuovo al raggiungimento di importanti traguardi: nel 2019, ad esempio, ha partecipato a un contest della casa editrice IlViandante, vincendo la sezione "Under 18" con “Ninonino”.

Tornando al Campiello Giovani, il 14 aprile sarà annunciata la rosa dei cinque finalisti di questo prestigioso premio letterario, promosso dalla Fondazione Il Campiello e rivolto agli aspiranti scrittori tra i 15 e i 22 anni residenti in Italia e all’estero. La nostra città, ovviamente, fa il tifo per Di Fonzo, unico abruzzese in gara, selezionato tra 206 racconti che si sono iscritti tra ottobre 2022 e gennaio 2023.

«Il Campiello Giovani - spiega la fondazione - svolge un’azione di promozione della scrittura e della lettura tra i giovani, offrendo a tanti aspiranti scrittori una prima importante occasione per mettersi in luce. Rappresenta inoltre, grazie anche alla collaborazione con il mondo della scuola, un laboratorio formativo e culturale che favorisce l’incontro ed il confronto tra i giovani accomunati dagli stessi interessi e passioni». La finale della rassegna si terrà al teatro Nuovo di Verona.