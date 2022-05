VIDEO | A Uomini e Donne il corteggiatore pescarese Andrea Della Cioppa tra i protagonisti [FOTO]

Il giovane di Pescara sta provando a conquistare il cuore della tronista Veronica e nella puntata in onda ieri (martedì 17 maggio) è stato mostrato il primo appassionato bacio tra i due

È pescarese e si chiama Andrea Della Cioppa ed è uno corteggiatori della tronista Veronica Rimondi che maggiormente stanno emergendo, soprattutto nelle ultime settimane.

Ma fin dall'inizio, pur non essendo tra i prescelti per le esterne, Andrea con il piglio deciso e con un modo di fare schietto si è sempre messo in evidenza.

Poi, nelle ultime settimane, Veronica ha notato sempre di più il ragazzo pescarese fino all'ultima esterna, quella andata in onda nella puntata di ieri, martedì 17 magggio, nella quale c'è stato il primo appassionato bacio tra i due.

Un bel momento però rovinato dall'esterna successiva di Veronica, quella con Matteo, visto che anche con lui c'è stato un bacio.

Della Cioppa ha 29 anni ed è laureato in Scienze Motorie. Al momento lavora come personal trainer e chinesiologo.