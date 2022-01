Alessio Masciulli già al lavoro per il terzo Cammino Letterario: "Ce ne sarà anche uno dedicato ai bimbi"

Il primo si è tenuto ad agosto sulla direttrice Pescara-Roma, mentre il secondo ha previsto una trasferta invernale in Alto Sangro, tra i territori di Rivisondoli, Pescocostanzo e Roccaraso. Stiamo parlando del Cammino Letterario, l'ultima iniziativa (ma solo in ordine di tempo) del vulcanico editore di Catignano Alessio Masciulli. Che è già al lavoro per la terza edizione.

È lo stesso titolare della Masciulli Edizioni a fare il punto della situazione: "L'obiettivo primario del 2022 - spiega - sarà quello di viaggiare in tutta Italia e con ogni mezzo per portare i nostri libri in più posti possibili. Abbiamo un programma tutto nuovo perché 'nuovo' è una delle parole che ci piace di più. Stiamo lavorando alla festa in teatro per i nostri primi 5 anni di attività, poi stiamo già elaborando le folli idee per il terzo Cammino Letterario Italiano Masciulli Edizioni, nel 2022 ci sarà l'ottava edizione de La notte dei libri, che si terrà in un castello meraviglioso del nostro Abruzzo, poi nuovi format video per la Masciulli Edizioni WebTv, nuove dirette, tanti festival letterari nella natura, una nuova collaborazione stratosferica, tanti progetti dedicati ai giovani e alle scuole, nuovi autori pronti sulla griglia di partenza e molto altro ancora da scoprire".

La novità di quest’anno, annuncia Alessio, è che "oltre al Cammino Letterario estivo e a quello invernale ce ne sarà uno di un solo giorno dedicato ai più piccoli con libri di favole, fiabe, letture, esperimenti e giochi. Un giorno intero dedicato ai ragazzi, alla natura e agli stimoli camminando su un percorso lontano da auto e dal caos ma ricco di scoperte e sorprese dove ognuno diventa protagonista scrivendo, disegnando e divertendosi". Sarà, insomma, il primo Cammino Letterario dei Piccoli Lettori.

Intanto già si sa che il 3° Cammino Letterario Italiano 2022 "partirà indicativamente a fine giugno", anticipa l'editore. "Per ora non sappiamo granché se non il punto di partenza che quest'anno sarà Pescina, già tappa del primo Cammino Letterario nel 2021. Partiremo da lì perché il sindaco Mirko Zauri, con tutta la sua meravigliosa popolazione, ci ha accolto in una maniera indescrivibile, con una gentilezza unica e con una mobilitazione di presenze e supporto senza precedenti, e poi perché Pescina è anche la patria del grande scrittore Ignazio Silone. L'idea del prossimo cammino è percorrere meno km al giorno per permettere a più persone di camminare con noi e raccontare di più il territorio insieme a guide del posto ed esperti di storia e territorio. Abbiamo tante idee e uno staff pieno di energia, presenteremo tantissimi libri e tantissimi autori, faremo più tappe giornaliere e più eventi sul tracciato insieme agli immancabili salotti letterari. Il terzo Cammino Letterario sarà un'altra esperienza indimenticabile".

E poiché in molti stanno chiedendo un libro sul cammino letterario con le storie, gli aneddoti, i retroscena e i racconti di tutto ciò che è accaduto durante i 240 km estivi e i 16 km invernali, Alessio Masciulli non si tira indietro e dice: "In realtà era già previsto ma i tempi di lavorazione sono stati rallentati e abbiamo rimandato tutto. Chi ha partecipato in qualche modo ai nostri cammini letterari e ha voglia di raccontare la propria storia, le impressioni o lasciare una piccola testimonianza scritta può inviare tutto il materiale entro il 30 aprile a manoscrittimasciulli@gmail.com con oggetto 'Cammino Letterario'. Il libro uscirà in contemporanea con il Cammino Letterario 2022 e sarà distribuito in tutta Italia".