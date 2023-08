L'editore di Catignano Alessio Masciulli gira l'Italia con la quarta edizione del Cammino Letterario

È partito da Catignano, nella mattinata del 26 agosto, il quarto Cammino letterario italiano, promosso da Alessio Masciulli con la sua Masciulli Edizioni: "Il nostro Cammino si definisce letterario - spiega Masciulli - perché in tutta la sua durata i libri saranno i soli protagonisti in ogni modo. Partirò da Catignano, sede della Masciulli Edizioni, e girerò tutta l'Italia in circa 20 giorni con un solo zaino sulle spalle raccontando i miei autori in radio e tv di ogni regione, presentando in ogni luogo possibile e immaginabile i libri in cui ho creduto, incontrerò altri scrittori fuori sede, organizzerò letture in strada, piccoli firma copie nelle librerie che mi ospiteranno e camminerò tra borghi e meraviglie in un itinerario di circa 5000 km su tutto il territorio nazionale".

L'avventura più folle dedicata ai libri unirà quasi tutte le regioni d'Italia stringendo simbolicamente un legame di condivisione che richiama proprio il motto della Masciulli Edizioni, ovvero: "La condivisione crea occasioni". Passi reali o simbolici, l'importante è darsi sempre da fare. Catignano, Pescara, Ancona, Rimini, Bologna, Venezia, Verona, Torino, Genova, Portofino, Pisa, Firenze, Cortona, Roma, Napoli, Tropea, Messina, Taormina, Catania, Siracusa, Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Taranto, Lecce, Brindisi, Bari, Vieste, Termoli e di nuovo Pescara sono alcune delle tappe del lungo viaggio, che si concluderà il 15 settembre.

"Sarà possibile seguirmi sui social e interagire con me, racconterò tutto con video dirette, post e foto. Molte le persone che mi hanno invitato per un caffè insieme, un pranzo o addirittura mi hanno offerto alloggio per una notte", aggiunge "l'editore con le scarpe da tennis", come lo stesso Alessio si autodefinisce.



Il Cammino Letterario è un progetto nato nel 2021 per dare voce agli autori e ai loro libri creando un paragone tra il movimento fisico di una camminata e quello che serve per promuovere i propri scritti: nulla è mai facile ma gran parte delle cose che sogniamo è possibile solo con determinazione, costanza, inventiva, una grande dose di coraggio e soprattutto solo muovendo un primo passo in avanti per raggiungere i propri obiettivi.



La prima edizione del Cammino letterario nel 2021 ha unito Abruzzo e Lazio con 240 km totalmente a piedi tra Catignano e Ostia Lido. Per saperne di più è possibile seguire il gruppo Facebook "Cammino Letterario Italiano Masciulli Edizioni".