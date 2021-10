L'editore Masciulli al Salone del Libro di Torino: "Sarebbe un sogno crearlo anche in Abruzzo"

Alessio Masciulli , deus ex machina del la Masciulli Edizioni, ha partecipato al Salone del Libro di Torino insieme agli autori Cesira Donatelli e Giorgio Napoletano. Il bilancio è assolutamente positivo, come spiega l'editore di Catignano: "Nonostante non avessimo uno stand fisso abbiamo comunque avuto modo di accrescere i nostri contatti, abbiamo conosciuto tanti colleghi editori per nuove collaborazioni in tutta Italia e abbiamo incontrato tanti ottimi lettori desiderosi di conoscere le novità e di avere i nostri libri che abbiamo donato con piacere".

Poi l'editore sottolinea un aspetto che ritiene molto importante: "Nei libri bisogna credere con coraggio e spirito d’iniziativa; si può essere protagonisti lo stesso anche da semplici spettatori ed arrivare al cuore della gente: è stato molto bello infatti parlare con le persone, capire cosa amano leggere, ed avere un confronto anche rispetto ai tanti generi e nomi".