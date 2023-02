Da Catignano a Sanremo: continua l'avventura dell'editore Alessio Masciulli

L'editore di Catignano Alessio Masciulli è stato protagonista a "Casa Sanremo Writers", nel Palfiori di Sanremo, con la sua Masciulli Edizioni: è stato infatti presentato il libro di Michele Gentile "Il Dono", un volume che come intelaiatura letteraria possiede i canoni di una fiaba a metà tra prosa e poesia. La prefazione è stata curata dallo scrittore e giornalista di RaiUno Gianni Maritati, anch'egli autore della Masciulli Edizioni.

Il senso e la destinazione cui questo libro è stato legato dall’autore e dal suo editore è totalmente solidale; l’intero ricavato delle vendite va a sostenere le attività di una Onlus casa famiglia Chiara e Francesco di Torvaianica (Roma) che ospita giovani vittime di abusi e maltrattamenti psichici e fisici. Un libro pieno di vita e di poesia che ci lascia innamorare dei versi pagina dopo pagina attraverso il giovane e orfano protagonista Giuseppino e la sua amicizia con un immigrato solitario e malinconico.

"Salire su un prestigioso palco come quello di Casa Sanremo Writers è stato un grande onore", spiega Masciulli, "e ci fa capire con semplicità che ogni traguardo può essere raggiunto se si lavora insieme e con costanza. Il rapporto editore/autore deve essere forte e stabile, pieno di interazione e comunicazione, solo così si può crescere insieme e il libro ha possibilità di ricevere un'adeguata e costruita promozione. Felice di aver creduto in un così bel progetto".

Un altro libro firmato Masciulli Edizioni sarà protagonista dell'edizione di Casa Sanremo Writers 2023: la cantante e scrittrice Silvia Chiulli, infatti, con il suo libro di favole 'Doria e il regno perduto' sarà in riviera insieme alla sua etichetta discografica per alcune interviste in radio e per cantare nei palchi più ambiti della città dei fiori.