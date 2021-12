“Abruzzo”, il primo album dell’Orchestra Popolare del Saltarello

È uscito “Abruzzo”, l’album d’esordio dell’Orchestra Popolare del Saltarello. È possibile acquistare l’album QUI. Il progetto discografico dell’Orchestra Popolare del Saltarello si propone di donare alla tradizione musicale abruzzese una veste inedita, moderna e innovativa. “Abruzzo” è un disco composto da otto brani facenti parte del repertorio tradizionale abruzzese, rielaborati in chiave inedita in maniera tale da potergli donare una veste inedita e fresca, capace di catturare l’attenzione di un pubblico sempre più eterogeneo e vasto.

I brani facenti parte del repertorio dell’Orchestra Popolare del Saltarello sono caratterizzati da contaminazioni di genere che si riflettono in ciascuna esecuzione, dando così vita a tracce che presentano influenze provenienti dal mondo jazz, junk, rap, balkan, musette, pop ed elettronico. I brani vengono eseguiti ed interpretati da un organico formato da undici musicisti d’eccezione e uno straordinario corpo di ballo che per l’ascoltatore fungono da compagni lungo il viaggio per le vie della tradizione musicale abruzzese.

Gli arrangiamenti, realizzati da Danilo Di Paolonicola, personalità di spicco tra i migliori fisarmonicisti e organettisti del panorama internazionale, sono eseguiti da Danilo Di Paolonicola (fisarmonica, organetto), Alessandro Tarquini (violino), Manuel D’Armi (zampogna, ciaramella), Gionni Di Clemente (chitarra, bouzouki), Marco Di Natale (basso), Alex Paolini (batteria), Armando Rotilio (voce, percussioni), Antonella Gentile (voce), Alessandra Ventura (voce), Anissa Gouizi (voce), Federica Di Stefano (voce) e Alpha Sall (voce).

L’album è impreziosito dai contributi musicali di Mauro Baiocco (flauto in “Vola Vola”), Alessandro Nosenzo (chitarra in “Addije, Addije Amore”) ed Emanuela Donati (voce in “Vola Vola”). Questa la tracklist: “Vola Vola Vola” (Danilo Di Paolonicola), “Saltarello Rosetano – Spallata di Schiavi d’Abruzzo” (Popolare), “La Jerv’a lu Cannet” (Di Paolonicola), “Mare Maje” (Di Paolonicola), “Addije, Addije Amore” (Di Paolonicola), “Rama di Rose” (Di Paolonicola), “Diasill” (Di Paolonicola) e “Maria Nicola” (Di Paolonicola).

L’Orchestra Popolare del Saltarello nasce da un’operazione di ricerca e rivalutazione della musica popolare abruzzese. Più nello specifico si occupa di tradurre in musica e suggestioni quello che fu il percorso degli antichi tratturi, lungo cui si è sviluppato e propagato il celebre “Saltarello”. L’Orchestra propone un repertorio di brani popolari abruzzesi eseguito ed interpretato da un organico formato da undici musicisti e un coinvolgente corpo di ballo.