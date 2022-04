A Spoltore una mostra in ricordo di Giuseppe Misticoni e il Comune gli intitola una strada

Il Comune di Spoltore intitola una strada a Giuseppe Misticoni e l'occasione per avviare la procedura amministrativa è l'inaugurazione della mostra Punto Zero dedicata all'artista e curata dallo storico e teorico dell'arte contemporanea Ivan D'Alberto. Una mostra diffusa quella pensata che si snoderà tra lo Spazio D'Attanasio, lo Spazio Piperno e il circolo Unpli nel Comune di Spoltore. L'appuntamento con la mostra curata da D'Alberto e organizzata dal Centro di archiviazione e promozione della performing Art (Cappa) in collaborazione con il Comune di Spoltore, la fondazione Pescarabruzzo e la famiglia Misticoni è per il primo maggio alle 18 in piazza Giuseppe d'Albenzio.

L'esposizione si compone di una selezione di lavori dell'artista che vanno dagli anni giovanili con anche alcuni disegni realizzati da Misticoni quando era bambino, al periodo figurativo degli anni '20-'40 fino al periodo geometrico, materico e informale e gli anni a seguire. Nato a Spoltore la notte di Natale del 1907, “il nome di Giuseppe Misticoni – scrive D'Alberto nella brochure di presentazione della mostra – per un'operatore che lavora sul territorio abruzzese è un riferimento costante il puto di partenza per comprendere l'evoluzione della storia dell'arte in questa regione. Rappresenta in Abruzzo il punto zero (di qui il nome dell'esposizione), l'incipit del cambiamento, il passaggio epocale tra linguaggi pittorici tradizionali e le esperienze artistiche d'avanguardia della seconda metà dell'800”. Una vita intensa quella dell'artista che ha iniziato il suo percorso nella bottega del pittore pennese Italo De Sanctis allievo di Francesco Paolo Michetti e Costantino Barbella di cui Misticoni subì nella prima sua fase artistica, un'importante influenza. Nel 1940 la partenza per il fronte albanese. Fu fatto prigioniero, ma riuscì a fuggire dal campo di prigionia unendosi ai reparti partigiani. Un'esperienza difficile le cui intense emozioni si ritrovaranno poi nei suoi dipinti. L'attività la rirpese nel 1946, quando tornò in Italia e nel 1947 fu lui, non con poche difficoltà, a fondare il liceo artitisco di Pescara che oggi porta il suo nome e quello di Vinenzo Bellisario. L'ennesima svolta alla sua arte arriva nel 1953 quando porta gli studenti pescarei alla Galleria nazionale d'arte moderna di Roma in occasione di una mostra di Pablo Picasso. Di qui la sua pittura diventa più interiore passando da un rigore geometrico ad un'espressione gestaltica, come spiega D'Alberto. A lui si deve un'importante spinta a quello che fu il fermento culturale ed artistico che caratterizzarono Pescara soprattutto negli anni '70.

Il primo maggio, dunque, la sua città, Spoltore, omaggerà il suo illustre concittadino avviando anche l'iter per intitolargli la strada che costeggia il lato nord-nord est del centro storico, proprio nei pressi della casa dove è nato. Alla cerimonia di inaugurazione dell'importante mostra parteciperanno il sindaco Luciano Di Lorito, l'assessore comunale alla cultura Roberta Rullo, il presidente della fondazione Pescarabruzzo Nicola Mattoscio, la presidente Cappa Silvia Pennese, Ivan D'Alebrto, la docente di discipline plastiche del liceo artistico da lui fortemente voluto Luigia Rosa Maggiore. Il servizio di front-office e di visita guidata della mostra sarà garantito dagli allievi del “MiBe” di Pescara attraverso un Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) che Cappa ha attivato con il liceo artistico. In caso di pioggia la cerimonia inaugurale si terrà presso la biblioteca comunale in via Dietro le Mura 10. La mostra potrà essere visitata fino al 15 maggio il sabato e domenica dalle 17 alle 20 e dal lunedì al venerdì su appuntamento da prendere inviando una mail cappa.artecontemporanea@gmail.com. A sostenere l'evento anche l'azienda Ico di Rita Lancia, e la Bottega arti e mestieri di Alessandro Marchi.