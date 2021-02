Torta di ricotta con il panettone, un modo goloso per recuperare il dolce delle feste

Torta di ricotta con il panettone: un ottimo modo, semplice e goloso, per recuperare questo dolce delle feste, che in ogni casa solitamente avanza dopo la fine delle vacanze di Natale. In un solo colpo uniamo idealmente la Lombardia e l'Abruzzo. Eccovi la ricetta.

Dopo aver rivestito una teglia rotonda con pellicola da cucina, tagliate il panettone a dischi e foderate la teglia, anche lateralmente. Al centro versate una crema di ricotta, montata con zucchero, panna, buccia grattugiata di limone e un po' di gocce di cioccolato.

Ricordate di bagnare il panettone con acqua e liquore a piacere, per conservarne la morbidezza. Fate riposare per diverse ore in frigorifero, quindi capovolgete su un piatto da portata. Il vostro dolce adesso è pronto, e potete servirlo in tavola facendo un figurone con il minimo sforzo.