Timballo di crespelle: un primo piatto che riempie la bocca

Non c’è abruzzese che non abbia mai mangiato la variante d’Abruzzo della lasagna bolognese: il timballo di crespelle. O di scrippelle, variante usata soprattutto nel teramano.

È un piatto ricchissimo e goloso, realizzato con vari strati di piccolissime crepes, da condire con mozzarella, sugo al ragù e, in base ai gusti, prosciutto cotto, besciamella, uovo sodo.

Ogni strato, dunque, è formato da una frittatina che è la crespella generosamente annaffiata dal condimento a seconda della fantasia.

Ingredienti e procedimento

Per realizzare le crespelle, bisogna sbattere le uova, a cui si aggiungono farina, latte e uova, generalmente in dosi per cui regolarsi ad occhio.

Se non si ha molta esperienza, si possono usare, per una quindicina di frittatine, 2 o 3 uova, 200 grammi di farina e 200 millilitri di latte.

In seguito con un mescolo si prende un po’ del composto per versarlo in maniera uniforme su una padella antiaderente, spalmata prima con olio o burro, facendo attenzione a non metterne troppo, per non fare una crespella troppo spessa.

Mentre si lascia raffreddare, si può iniziare a preparare il ragù di carne macinata, rigorosamente fatto in casa, spesso arricchito con prosciutto cotto, uova sode, mozzarella e abbondante parmigiano. Con il ragù si condisce poi la pasta uno strato sopra l’altro, fino a spolverare con una generosa cucchiaiata di parmigiano per formare la golosa crosta superiore.

Come anticipato, il timballo abruzzese somiglia alla lasagna alla bolognese, seppur con varianti tramandate in famiglia a seconda dei gusti e degli ingredienti a disposizione. Tratto comune di questo piatto, però, è la pasta sfoglia all'uovo, generalmente mezzo chilo di farina per quattro persone, impastata con cura e poi stesa, facendo bene attenzione a non farla troppo sottile, bollita e infine sistemata in una pirofila abbastanza larga e condita principalmente con il sugo al ragù di carne.