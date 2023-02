Spaghetti con pallottine, un classico della cucina abruzzese

Uno dei piatti tipici della cucina abruzzese è un primo piatto molto amato e apprezzato, facile anche da realizzare. Parliamo degli spaghetti alla chitarra con pallottine, un’eccellenza teramana diffusa in tutta la regione. Una pietanza tipica, perfetta per ogni circostanza, come il pranzo della domenica.

Si tratta di una pasta all’uovo dalla sezione quadrata, che si può realizzare in casa utilizzando un telaio per fare la chitarra.

Il condimento è un sugo rosso con carni miste e pallottine, nient’altro che piccole polpette. Vediamo allora come prepararlo seguendo la ricetta degli spaghetti con pallottine firmata da La Cucina Italiana.

Ingredienti

500 g passata di pomodoro

300 g polpa di manzo macinata

200 g farina 0

200 g farina di grano duro rimacinata

60 g formaggio grattugiato

40 g mollica di pane

4 uova

zucchero

noce moscata

latte

aglio

cipolla bianca

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Procedimento

Per preparare gli spaghetti bisogna mescolare le farine e impastarle con le uova, coprire e far riposare per 30 minuti.

Infarinare il piano di lavoro, stendere l’impasto e ottenere una sfoglia di 2 mm di spessore. Stendere la sfoglia sulla chitarra, premere bene col matterello contro le corde e ottenere degli spaghetti.

Mescolate le due farine, impastatele on le uova e lasciate riposare il composto, coperto, per 30 minuti.

Allargarli su un vassoio, spolverarli con un po’ di farina per non farli attaccare.

Per preparare il condimento bisogna soffriggere mezza cipolla tritata e uno spicchio di aglio schiacciato con la buccia con 3 cucchiai di olio, per 2-3 minuti.

Aggiungere la passata di pomodoro, una tazzina di acqua, sale e un pizzico di zucchero e proseguire la cottura per 25-30 minuti.

Bagnare la mollica di pane in 5 cucchiai di latte. Strizzare bene e aggiungerla alla carne macinata e al formaggio grattugiato. Aggiungere noce moscata grattata, sale e pepe e mescolare.

Formare le pallottine grandi come olive e cuocere, un poco alla volta, in una grande padella con 4 cucchiai di olio ben caldo per 1-2 minuti mescolandole per farle arrostire in modo uniforme.

Condire le pallottine con la metà del sugo di pomodoro.

Infine cucinare gli spaghetti alla chitarra per 4-5 minuti, scolarli e insaporirli in una padella col sugo rimasto.

Impiattare e guarnire con le pallottine, pecorino grattugiato e pepe macinato.

Fonte: lacucinaitaliana.it