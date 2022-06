Le "Sagne pezzate al sugo di coniglio" vincono la finale del campionato della cucina a Manoppello [FOTO]

Le "Sagne pezzate al sugo di coniglio" di Fernando Di Iorio si sono aggiudicate la finale regionale del campionato della cucina per casalinghe e casalinghi cjhe si è tenuta a Manoppello con il patrocinio dell'amministrazione comunale.

Il vicnitore, che rappresenterà l'Abruzzo all'epilogo nazionale della rassegna gastronomica, è stato premiato dal maestro di cucina Santino Strizzi, dall'assessore Giulia De Lellis e dai promotori dell'evento Roberto e Patrizia Cardinale.

A poca distanza dal primo classificato sono arrivati, per il trofeo Gegel, Rosaria Barbetta con "Timballini di scrippelle, asparagi e guanciale", Rolando Pennese con "Spaghetti al Montepulciano d'Abruzzo" e Antonietta Ferrante con "Girella di ricotta con crema di fave".

Tra i dieci concorrenti in gara si sono distinti per il premio della giuria "Angelo Chiavaroli", Anna Monaco e le sue "Pappardelle al sugo di cinghiale" e Gigliola Puca con "Bocconcini di pollo primavera allo zafferano". La commissione di esperti, composta da 9 donne e tre soli uomini, ha avuto modo di evidenziare le peculiarità degli altri elaborati che avrebbero meritato maggior fortuna con la Mugnaia all'elicese di Sara Campanelli, le Sagne e piselli di Ada Di Berardino, Taiarill e fagioli di Giovanni Cirillo e il Capocollo di maiale al forno di Anna Di Biase. I piatti sono stati accompagnati dai vini presentati dalla sommelier Annamaria Acunzo. Nel corso della manifestazione l'artista pescarese Annarita Angiolelli ha realizzato in presa diretta una delle sue tante opere di successo che sarà esposta nella prossima personale prevista in estate. Ospiti dell'iniziativa il simpatico barzellettiere Valerio Basilavecchia e la finalista di Miss Adriatico Giulia De Leonibus. «Una manifestazione cresciuta di livello», dichiara l'assessore Giulia De Lellis, «i finalisti sono stati tutti molto bravi ai fornelli. Il territorio si promuove anche con simili iniziative che speriamo di ripetere anche in futuro».