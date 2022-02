San Valentino a tavola con un cuore rosso... di bresaola

La regina di San Valentino è la bresaola. Nel segno dell’eleganza, del gusto e della leggerezza, il salume dolce e delicato per eccellenza diventa il trend 2022 per la festa degli innamorati, nobilitando al massimo il suo tipico colore rosso intenso ed esaltandosi in tre ricette creative e originali firmate dagli Chef Citterio da riproporre a casa per una cena romantica o in famiglia.

La raffinatezza dei gamberi, la cremosità del caprino e la digeribilità della quinoa: tre abbinamenti scelti da Citterio per creare antipasti, semplici ma allo stesso tempo sfiziosi e perfetti per trascorrere al meglio la cena degli innamorati. Tutti realizzati con la Bresaola della Valtellina Igp, protagonista versatile di ogni composizione che con le sue morbide fette si adatta alla perfezione a qualsiasi ricetta.

A San Valentino, anche in una cena fai da te e casalinga, tra le varie portate proposte al proprio partner non possono dunque mancare ricercatezza e leggerezza. In questo contesto si colloca al meglio proprio la Bresaola della Valtellina Igp, il salume per eccezione più leggero, con solo il 2% di grassi e poco più di 150 kcal per 100 grammi di prodotto, ma molto nutriente e ricco di proteine, minerali e vitamine. Ecco allora i tre abbinamenti da sperimentare ai fornelli nella sera della festa degli innamorati.

LE RICETTE

1) Gambero Rosso avvolto con la Bresaola della Valtellina Igp, su letto di burrata. Ingredienti: Taglio fresco Bresaola della Valtellina Igp, 4 gamberi rossi, 4 fette di bresaola, 80 grammi di burrata. Preparazione: sgusciare il gambero rosso ed eliminare il filo intestinale. Avvolgere ciascun gambero con una fetta di bresaola. Sul fondo di un bicchierino mettere la burrata e completare poi il tutto con il gambero. Tempo di preparazione 10 minuti. Difficoltà: facile.

2) Tortelloni di Bresaola della Valtellina Igp e caprino. Ingredienti: Taglio fresco Bresaola della Valtellina Igp, caprino, rucola, mascarpone, sale e pepe Preparazione: preparare la crema della farcia mescolando caprino, mascarpone, sale, pepe e la rucola sminuzzata. Amalgamare bene il composto, inserirlo in una sac a poche e lasciarlo riposare in frigo per almeno mezz’ora. Stendere le fette di bresaola su un tagliere, poi al centro con la sac a poche mettere la crema disponendola in una forma tonda di circa 3 cm di diametro. Chiudere la fetta di bresaola a metà e, con le dita, schiacciare bene i bordi attorno alle farciture. In ultimo ripiegare la fetta per farle assumere la forma di un tortellone. Servire freddi. Tempo di preparazione 15 minuti. Difficoltà: facile.

3) Involtini di Bresaola della Valtellina Igp, insalata di barbabietole e quinoa, fonduta di caprino Ingredienti: Taglio fresco Bresaola della Valtellina Igp, 1 barbabietola, 30 grammi di quinoa, 1 Cipolla bianca, 1 cucchiaio di rafano sott’aceto, 2 cucchiai di cetriolini sott’aceto, sale e pepe. Per la fonduta: 40 grammi di caprino, 20 grammi di parmigiano, 60 ml di panna. Preparazione: Tagliare la barbabietola a cubetti. Rosolare la cipolla tagliata fine, aggiungere la quinoa e la barbabietola e cuocere in acqua aggiustando di sale e pepe. Lasciare raffreddare e aggiungere i cetriolini a cubetti e il rafano sott’aceto. Preparare la fonduta lasciando sciogliere i formaggi nella panna, se necessario frullare e setacciare. Farcire le fette di bresaola con la quinoa. Disporre alla base del piatto la fonduta di formaggio ed adagiarvi i rotolini. Decorare con foglie di acetosa rossa. Tempo di preparazione 30 minuti. Difficoltà: facile.