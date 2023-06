Ricette abruzzesi della tradizione: cascigni e fagioli

C’è un’erba spontanea tanto amata dagli abruzzesi che si chiama cascigne in dialetto, crespigno nel resto del Paese. Buona sia cotta che cruda, si presta per le insalate ma è ottima anche per fare una zuppa. Cascigni e fagioli è un piatto tipico della tradizione abruzzese.

Lo definiremmo un comfort food, un piatto ideale per riscaldarsi ma anche adatto a chi ama le verdure e i legumi. È l’ideale per chi segue una dieta vegetariana e vegana.

Vediamo come si prepara la zuppa di cascigni e fagioli.

Ingredienti

300 g di cascigni

200 g di fagioli tondino o borlotti, a seconda delle preferenze

2 spicchi di aglio

1 scalogno o cipolla

Pepe bianco qb

Peperoncino qb

Preparazione

Raccogliere, lavare, tagliare e far bollire per 10 minuti i cascigni. Ripassarli in padella con aglio, olio e vino bianco (facoltativo). Aggiungere, se si vuole, il peperoncino.

In un altro tegame far rosolare lo scalogno e poi aggiungere i fagioli lasciandoli insaporire per una decina di minuti.

Unite i fagioli ai cascigni, mettere mezzo bicchiere di acqua, aggiustare con sale e pepe e far insaporire il tutto per altri 5/10 minuti.

Ora basterà gustarli con un paio di fettine di pane casereccio bruschettato.