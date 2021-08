Sorbetto alla mela verde, perfetto per rinfrescarsi nelle afose giornate estive

Sonia Peronaci ci propone un dessert fresco e rigenerante: il sorbetto alla mela verde. Ottimo come fine pasto o come merenda nei caldi pomeriggi d'estate, la Peronaci ci invita a provare una versione ancora più particolare e delicata, con mele Granny Smith, dal colore intenso e dal profumo irresistibile. Se avete voglia di frutta senza dover rinunciare alla freschezza del gelato, non potete non assaporare questo fantastico sorbetto alla mela verde. Per preparare il sorbetto le mele, senza privarle della buccia, sono state accuratamente lavate e pulite con bicarbonato in microgranuli. Il perfetto dessert per rinfrescarsi durante le calde giornate estive.

SORBETTO ALLA MELA VERDE

PREPARAZIONE: 10 MINUTI

COTTURA: 1 MINUTO

RAFFREDDAMENTO: 60 MINUTI

INGREDIENTI PER CIRCA 600 G DI SORBETTO

Mele Granny Smith 300 g (polpa + buccia)

Acqua 150 g

Zucchero 100 g

Albume pastorizzato 30 g

Limone il succo di 1

PROCEDIMENTO

Per prima cosa in un pentolino sciogli lo zucchero assieme all'acqua formando uno sciroppo e poi fallo raffreddare completamente. Immergi le mele in un contenitore pieno d'acqua, aggiungi un cucchiaio di bicarbonato e massaggia delicatamente le mele. Lasciale a bagno per una decina di minuti e poi sciacquale abbondantemente con acqua corrente. Infine asciugale bene. Elimina il picciolo, il torsolo e tagliale a pezzi. Mettile in frullatore e spremici dentro il succo del limone. Frulla il tutto molto finemente aggiungendo lo sciroppo. Versa il composto nella gelatiera e azionala. Dopo 20 minuti monta a neve l'albume e uniscilo al composto mescolando con una frusta per amalgamarlo perfettamente. Rimettilo nella gelatiera e continua a mantecare per altri 40 minuti. Quando il sorbetto si sarà cristallizzato ed addensato, spegni la macchina e trasferiscilo nei bicchieri. Guarnisci con qualche foglia di menta o delle fettine di limone tagliate sottili. Il tuo sorbetto alla mela verde è pronto!

"Amo gustare il sorbetto alla mela verde in questi caldi pomeriggi estivi. Dissetante e fresco, è davvero una pausa super golosa che mi piace concedermi chiacchierando con qualche amica sulle poltrone della mia factory! La ricetta? Per prepararlo uso le mele con la loro buccia, ricca di sostanze preziose: per questo per essere certa che siano perfettamente pulite le lavo con bicarbonato in microgranuli. Così posso gustarmi la mia pausa golosa e sicura!", dichiara Sonia Peronaci.