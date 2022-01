Pizza e foje, il comfort food della tradizione

Non è difficile da preparare ed è un piatto che si può preparare praticamente in tutte le stagioni. E, anche se il nome un po’ tradisce, non si tratta di una pizza classica ma di un impasto a base di farina di granturco a cui unire la misticanza di campo, ovviamente stagionale.

Pizz e foje è un piatto tipico delle zone collinari e montane abruzzesi, un comfort food che mette d’accordo tutti coloro che amano le verdure e le preparazioni semplici e buonissime di una volta.

Vediamo allora come preparare secondo la ricetta originale di pizz e foje, questo piatto dal sapore unico.

Ricetta

Ingredienti

200 gr di farina di granturco per polenta

2 spicchi d’aglio

6 sarde sotto sale a piacere

500g di verdura di campo di stagione, che possono essere rape, cicoria, verza, bietole

olio abruzzese extravergine d'oliva

sale

peperone dolce essiccato

peperoncino piccante

acqua bollente per impastare

Procedimento

In una ciotola mettere la farina di granturco e, mescolando, aggiungere lentamente l’acqua bollente per evitare la formazione di grumi. La consistenza finale sarà molle. Mettere l’impasto in un coccio rivestito di carta forno e infornare a 180 gradi per 20 minuti.

Intanto pulire le verdure selvatiche, sbollentarle per una ventina di minuti e poi passarle in padella con olio, due spicchi di agli interi e peperoncino. Far insaporire per una decina di minuti.

In un’altra padella aggiungere l’olio e rosolare le sarde per un minuto. In seguito farle riposare e raffreddare in un piatto.

In quest’ultima padella aggiungere in peperone dolce, girarlo su tutti i lati per alcuni minuti.

Infine servire in un piatto le verdure, le sarde e il peperone dolce insieme a pezzi di pizza. In alternativa, mescolare tutto e gustare.