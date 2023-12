A Elice Pina Di Marzio vince il campionato della cucina per casalinghe con i "Ranetti cipolla e fave" [FOTO]

Pina Di Marzio, con un piatto storico e semplice delle nostre tradizioni culinarie, i "Ranetti cipolla e fave" ha vinto la 15esima edizione della tappa prenatalizia del campionato italiano della cucina per casalinghe.

Il concorso, promosso dall'amministrazione comunale, si è tenuto nel salone delle feste del ristorante "Sulla collina" di Elice.

A premiare la vincitrice sono stati i titolari della struttura, il sindaco Gianfranco De Massis, il suo vice Graziano di Bernardo e l'assessore Stefania Di Federico al termine di una gara appassionante con 11 elaborati tra antipasti, primi, secondi e dolci.

Per il miglior equilibrio dei sapori la commissione ha scelto la "Polenta di Ciusa" di Fabrizio Mazzocchetti e "Le sfogliatelle" di Maria Lupinetti mentre per la migliore presentazione il riconoscimento è andato a "La trippa" di Concetta Pavone. Altri premi sono stati meritati da Anna Di Biase con il "Cif e Ciaf" e da Maria Angelucci con "Il brodo di Natale". Avrebbero meritato migliore fortuna "Le ferratelle della vigilia" di Anna Monaco, le "Melanzane e zucchine ripiene" di Lucrezia Di Vita, i "Ravioli della nonna" di Catalina Andresanu, i "Cannelloni alla lepre" di Giovanni Cirillo ed il "Cotechino e lenticchie" di Fernando Di Iorio. I piatti sono stati accompagnati dai selezionati vini firmati Lampato di Pianella e Costantini di Città S.Angelo con la collaborazione della sommelier Annamaria Acunzo. Tra i giurati presenti il maestro di cucina Santino Strizzi, i rotariani Pierpaolo Di Rocco e Tommaso Patricelli, l'accademico della cucina Mimmo Russi e l'artista Maurizio Tocco.

"È ormai una felice tradizione che si rinnova negli anni", spiega il primo cittadino di Elice, Gianfranco De Massis, "con le massaie che continuano a farci emozionare con piatti elaborati in maniera perfetta che ci ricordano il passato".