È la pasta alla trappetara di Pina Di Marzio di Rosciano a vincere il campionato della cucina per casalinghe a Manoppello

È stata Pina Di Marzio di Rosciano a vincere la finale regionale del campionato italiano della cucina per casalinghe, organizzata dal Comune di Manoppello nel ristorante "Villa Briccone".

La Di Marzio si è imposta meritatamente con la "Pasta alla trappetara" ed è stata omaggiata con il trofeo Regal dal vicepresidente dell'Accademia Italiana della Cucina Mimmo D'Alessio, e dal vicesindaco Giulia De Lellis.

Sarà lei a fine gennaio 2024 a rappresentare l'Abruzzo nell'epilogo nazionale del concorso che ha visto premiati per il miglior equilibrio del piatto Fernando Di Iorio di Pescara con "Paccheri alla spigola", e per la migliore presentazione Maria Angelucci di Montesilvano con il "Pollo in bellavista".

La commissione composta, tra gli altri, da esperti del settore come Santino Strizzi, Franca Minnucci, Antonio Bevilacqua, Michele Marullo, Barbara Di Marco, Yeru, Alessandra Morena e Giuseppe Di Giovacchino, ha assegnato altri importanti riconoscimenti legati al premio della giuria, e al premio della critica, a Stefania Nebuloso, Antonietta Ferrante e a Lucrezia Di Vita. Ad accompagnare i vari elaborati sono stati selezionati alcuni vini dalla sommelier Annamaria Acunzo. Avrebbero meritato maggior fortuna anche i preparati di Monia Monti, Ada Di Berardino, Anna Di Biase, Giovanni Cirillo e Anna Monaco. Ospiti dell'iniziativa sono stati il barzellettiere Valerio Basilavecchia, decano dei cabarettisti abruzzesi, e il vincitore nazionale del Festival della Melodia, Maurizio Tocco.

«Abbiamo ospitato volentieri la finale del Campionato della Cucina perchè crediamo nella promozione e nella valorizzazione dei prodotti tipici», dice il vicesindaco di Manoppello, Giulia De Lellis, «tutti e 11 meritavano il podio in una gara che ha regalato delle emozioni a non finire con piatti che rappresentano davvero la nostra storia culinaria».