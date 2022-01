Pallotte cac e ov: le polpette abruzzesi al formaggio, che fanno impazzire tutti

Le pallotte cac e ov – cacio e uova – sono polpette tipiche della cucina abruzzese. Delle palline fatte di formaggio e uova, che trionfano nei giorni di festa sulle tavole d’Abruzzo, un comfort food irrinunciabile, con cui tutti presto o tardi si mettono alla prova ai fornelli.

Vanno composte, poi fritte e in seguito ripassate al sugo di pomodoro per renderle ancor più sontuose. Ma qual è la ricetta originale delle pallette cac e ov? Tramandata di generazione in generazione, ogni persona ha più o meno rivisitato qualche dettaglio, vi sveliamo una ricetta, con ingredienti e procedimento, per ottenere delle buonissime pallette di cacio e uova fatte in casa con amore.

Ricetta

Ingredienti

200 grammi di pecorino abruzzese semi stagionato e grattugiato

200 grammi di parmigiano grattugiato

400 grammi di mollica di pane raffermo

6 uova

Latte per ammollare il pane

Pepe nero q.b.

Noce moscata q.b.

Prezzemolo q.b.

2 spicchi d’aglio

Salsa di pomodoro (sedano, carota, cipolla, basilico, pomodoro)

Procedimento

Preparare una salsa di pomodoro con olio, pomodoro, sedano, cipolla e basilico in un tegame.

Intanto bagnare la mollica di pane nel latte e farla ammorbidire in una ciotola grande.

Aggiungere i formaggi, uova, prezzemolo, aglio tritato, pepe e noce moscata. Mai mettere il sale, perché il pecorino è già sapido.

Amalgamare l’impasto, farlo riposare in frigo per una notte. Il giorno seguente formare delle polpette di pari dimensione e schiacciarle leggermente.

Ripassarle in farina, uova sbattute e pane grattato per poi friggerle fino a che saranno dorate.

Asciugare l’olio e inserire le polpette nel tegame con il sugo di pomodoro per farle insaporire.

Servire calde.