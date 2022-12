Mostaccioli abruzzesi: la ricetta della tradizione di un dolce golosissimo

I mostaccioli abruzzesi sono dolci tipici del periodo natalizio, molto golosi e famosi in tutto il sud Italia. Sono caratterizzati da una forma a rombo e una corposa copertura di cioccolato. Il cuore è morbido e speziato, pensato per far esplodere le papille gustative.

In tempi antichi i mostaccioli venivano preparati soprattutto nelle giornate di festa, quando la cioccolata abbondava e poteva essere riutilizzata per la glassa.

Vediamo allora come prepararli, se non volete comprarli al forno o in pasticceria. Ecco la ricetta dei mostaccioli abruzzesi.

Ingredienti

150 grammi di farina

4 tuorli d’uovo

100 grammi di zucchero a velo

80 grammi di cioccolato fondente fuso

100 millilitri di olio extravergine di oliva

80 grammi di mandorle tostate e sbriciolate molto fini

cannella

sale

Per la copertura servono un albume montato a neve e zucchero

Procedimento

Prima si fanno bollire le mandorle fino a eliminarne la pellicina, dopodiché si fanno asciugare e tostare in forno. Solo a quel punto si possono triturare fino a ridurle in farina, a cui va aggiunto un cucchiaio di zucchero. Nel frattempo, si mette il cioccolato in un pentolino, in modo da farlo fondere a fuoco lento.

Fatta una fontana con la farina, si mettono al centro uova, zucchero e olio e si inizia ad impastare. Poi si aggiungono mandorle, cannella e cioccolato fuso. Quando l’impasto è diventato omogeneo, si stende la pasta con un matterello e si taglia in piccoli rombi. Per la glassa si spennella la superficie con albume e zucchero amalgamati.

La cottura è rapida: 15 minuti in forno a 180 gradi. Unica accortezza da tenere a mente, è che i mostaccioli non hanno vita lunga, tendono a seccarsi, ma possono essere conservati in freezer per poterli gustare quando si ha voglia.