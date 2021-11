Mortadella e champagne, l’aperitivo nobile e popolare per le feste 2021

Mortadella e champagne: questo l’abbinamento per le feste 2021, proposto da Citterio e dai sommelier della Paninoteca Piazza, che associa il salume “popolare” per eccellenza al vino più famoso al mondo. Un aperitivo gourmand, pensato a partire dalle caratteristiche organolettiche della mortadella e dal suo gusto avvolgente, requisiti che permettono di allargare il tradizionale abbinamento con il lambrusco a quello più audace con vini Champagne, che grazie alla loro acidità, alla raffinata effervescenza e al ricco bagaglio di sentori, esaltano la morbidezza di questo insaccato.

Un’idea, quella del prestigioso vino francese, perfetta per l’abbinamento con la Mortadella Bologna Igp, che oggi come allora è prodotta secondo l’antica ricetta, selezionando solo le migliori materie prime che vengono poi lavorate con cura e artigianalità dai mastri salumai. Proprio questi ultimi seguono la tradizionale procedura che prevede una leggera speziatura, la lenta cottura per ore in stufe ad aria secca al cuore del prodotto, al fine di ottenere un affettato dal profumo caratteristico, dalla morbidezza tipica e dal gusto pieno e saporito.

Tre sono le proposte che prevedono non solo un accostamento con 3 diversi champagne, ma anche nuove possibili contaminazioni, abbinando alla mortadella ingredienti nobili come il tartufo oppure accostamenti inconsueti come burrata e acciughe o agrumi e pistacchi. Il tutto accompagnando ogni ricetta con il vino francese più indicato.

“La prima proposta è l’assaggio della mortadella in purezza o con una semplice grattata di tartufo - spiegano i sommelier Alessandra Piazza e Fabio Fanchini – da abbinare a champagne Perrier Jouet Munthuys, dal gusto classico e leggermente profumato che ben si accosta all’intensità aromatica del tartufo. La seconda punta sull’abbinamento dell’affettato con agrumi, pistacchi e stracciatella accompagnati dallo champagne Aubry, dal gusto fresco e armonico e una spiccata acidità su note di agrumi, mentre per la terza con burrata e acciughe consigliamo uno champagne come Henriot, dal gusto morbido e una couvée più complessa”.