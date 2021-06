Mini gelati allo yogurt e frutti di bosco: una sana, fresca e gustosa merenda per rifrescarsi sotto il sole

Dolci bontà su stecco perfette per grandi e piccini. Ideali per un compleanno, per una festa, un party al parco, da gustare durante una bella passeggiata

Venerdì 18 giugno sui canali Instagram e Facebook di Sonia Peronaci verrà pubblicata un’altra gustosa ricetta della più famosa delle food influencer per i pomeriggi d’estate, per rinfrescarci sotto il sole. Per i nostri bimbi, ma non solo, Sonia Peronaci propone una ricetta fresca e veloce, da preparare al mattino e gustare il pomeriggio: mini gelati allo yogurt e frutti di bosco, una golosa e rinfrescante merenda tutta da gustare.

Dolci bontà su stecco perfette per grandi e piccini. Ideali per un compleanno, per una festa, un party al parco, da gustare durante una bella passeggiata, ogni occasione è infatti sempre una buona idea. Una ricetta fantasiosa e veloce con tanta frutta ricca di vitamine accuratamente lavata e pulita con bicarbonato. Preparare i mini gelati con yogurt e frutti di bosco di Sonia Peronaci è facile e divertente, ma anche veloce: solo 30 minuti di preparazione e 3/4 ore per il raffreddamento.

INGREDIENTI PER 16 MINI GELATI

yogurt greco 250 g

panna fresca 120 g

zucchero semolato 50 g

limone la scorza di ½

gelatina alimentare 8 g

frutti di bosco misti 150 g

PROCEDIMENTO

Con l’aiuto di uno sbattitore elettrico lavora lo yogurt con lo zucchero e la scorza del limone grattugiata, aggiungi la panna fresca e amalgama fino a rendere il composto spumoso. A parte idrata la gelatina in acqua freddissima per almeno 10 minuti, poi scolala e strizzala.

Scalda due cucchiai di panna e sciogli al suo interno la gelatina ben strizzata. Con l’aiuto dello sbattitore elettrico, unisci al composto di yogurt la gelatina idratata sciolta nella panna. Trasferisci il tutto in un sac a poche e tieni da parte.

PER PREPARARE I FRUTTI DI BOSCO

In una ciotola di acqua fredda immergi i frutti di bosco, poi aggiungi un cucchiaio di bicarbonato e massaggiali delicatamente. Lava, asciuga e taglia a metà i frutti di bosco e distribuiscili negli stampini di silicone dei mini gelati; inserisci in ognuno di essi un mirtillo intero, mezza mora, mezzo lampone e due ribes. Riempi con la crema di yogurt gli stampini aiutandoti con la sac a poche (circa 35 g a stampino). Livella la crema con una spatola eliminandone l’eccesso e riempiendo bene tutti i buchi, inserisci lo stecco di legno e livella di nuovo la superficie per renderli omogenei. Metti ora i tuoi mini gelati ai frutti di bosco in congelatore per almeno 3 ore, meglio se li prepari la sera prima. Una volta ghiacciati, estraili dagli stampi di silicone e servili. I mini gelati allo yogurt e frutti di bosco sono pronti.

“Con questo caldo i nostri bambini, ma non solo loro, spesso perdono l’appetito. Ma sono in vacanza e corrono ovunque per tutto il giorno: hanno bisogno di energia. I miei gelatini allo yogurt e frutti di bosco sono perfetti: si possono preparare la mattina, come facevo io con le mie bimbe, e gustarli il pomeriggio approfittandone per fare il pieno di energie e di vitamine, grazie alla frutta fresca. Puoi aggiungere ai tuoi ministecchi, in tutta tranquillità, fragole e frutti di bosco”, afferma Sonia Peronaci.