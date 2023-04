È Maria Angelucci a vincere il Festival del Panino a Villanova di Cepagatti [FOTO]

È Maria Angelucci di Montesilvano a vincere la seconda edizione del Festival del Panino nel trofeo "Eurofocaccia".

L'evento si è tenuto nel centro commerciale "Borgo d'Abruzzo" di Villanova di Cepagatti.

La Angelucci si è imposta con il "Fagottino di Nonna Adelina"a base di pizza scima, peperoni e sardelle in una delle classiche rievocazioni degli anni '60.

A premiarla il maestro di cucina Santino Strizzi, l'assessore di Cepagatti, Camillo Sborgia, e la Miss Adriatico Abruzzo Silvia Severo. La vincitrice ha preceduto proprio di un soffio Pina Di Marzio di Rosciano, omaggiata per il miglior equilibrio dei sapori con il Panino Primavera a base di verdure di campagna, borragine e asparagi selvatici colti al mattino nella campagna di famiglia. Bene è andata anche a Fernando Di Iorio con il tipico "Cuzzitiello" con il polpo che ha conquistato il premio per la migliore presentazione mentre per i riconoscimenti della giuria e della critica sono stati accesi i riflettori per Gigliola Puca e le sue "Rotelline con le erbette pasquali" e per l'esordiente Germano Troiano con un panino denominato "Villanova nel cuore" a base di frittata e asparagi.

È stata davvero una gara di livello con tutti i partecipanti pronti a onorare l'impegno come Ada Di Berardino, Antonietta Ferrante, Stefania Nebuloso, Anna Di Biase e Anna Monaco. La gara si è svolta in diretta streaming sul sito Abruzzi.tv con la supervisione tecnica di Damaso Dell'Elce. In giuria, tra gli altri, anche gli accademici della cucina Mimmo Russi e Giuseppe Di Giovacchino. Presenti anche i vincitori del Festival della Melodia, Maurizio Tocco e Giuliana Marinelli, e il barzellettiere Valerio Basilavecchia.

«Sono contenta di aver partecipato a una manifestazione che vuole dare il giusto risalto ad un prodotto come il panino che merita maggiore considerazione», dice la vincitrice Maria Angelucci, «prepararlo a regola d'arte non è semplice perchè ci sono dei criteri ben precisi da rispettare e tanto lavoro da portare avanti».