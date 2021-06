Come friggere senza olio: le migliori tecniche per pietanze croccanti ma non troppo grasse

Per evitare di mettere a rischio la propria dieta ma anche per scongiurare possibili problemi di salute

Si può friggere senza olio? E, se sì, come? Anche se può sembrare impossibile, perché la caratteristica di questa tecnica di cottura è proprio l’uso dell’olio, portato ad alte temperature, si può fare.

Per evitare di mettere a rischio la propria dieta ma anche per scongiurare possibili problemi di salute, si può friggere senza olio adottando alcuni elettrodomestici, come la friggitrice ad aria, e altre tecniche interessanti.

Frittura leggera: ecco come fare

L’alternativa all’olio per friggere si chiama glucosio in polvere. Si tratta di uno zucchero naturale estratto dall'uva che fonde tra i 160 °C e i 190°C senza diventare caramello. Con il glucosio in polvere si ottiene un "fritto non fritto". Inoltre, vista la sua conduzione del calore elevata, si riducono anche i tempi di frittura. Questa tecnica viene utilizzata nella cucina molecolare.

Come friggere con il glucosio in polvere

Basta mettere il glucosio in polvere in una pentola e riscaldarlo, mescolando delicatamente finché non si scioglierà. Raggiunta la temperatura di 160°, il glucosio in polvere sarà completamente fuso: lo riconoscerete perché sarà completamente trasparente. Quando arriverà a questo punto, si potranno introdurre gli alimenti da friggere. Bisogna sempre continuare a mescolare finché non diventeranno croccanti e dorati. Terminata la cottura, gli alimenti vanno messi su una carta assorbente.

Alcuni consigli

Bisogna prestare attenzione affinché il glucosio non diventi caramello e per evitare che accada la temperatura non deve superare i 190°.

È generalmente usato per la frittura dei dolci, ma si può usare anche per cibi salati. In questo caso, per eliminare il retrogusto dolciastro, basta aggiungere due foglie di porro.

Attenzione a non usare altri tipi di zucchero, come lo sciroppo di glucosio.

Dove acquistare il glucosio in polvere

Non si trova facilmente. Generalmente si può acquistare in farmacia o negozi specializzati di dolci. Tuttavia è possibile ordinarlo online e riceverlo comodamente a casa.

Sciroppo di glucosio in polvere di SaporePuro

Ideale per le fritture, ma anche per realizzare torte, glasse, gelèe di frutta, gelati, semifreddi, sorbetti, pasta di zucchero e per realizzare e decorare torte e cupcake dalle forme insolite, creative e fantasiose, lo sciroppo di glucosio in polvere di SaporePuro è un prodotto disidratato 21 DE (Destrosio equivalente) e completamente naturale, derivato dall’idrolisi dell’amido. Inoltre, è disponibile nella confezione da 1,5 kg e risulta molto utile anche per ottenere lo sciroppo di glucosio liquido.

Glucosio disidratato di Dolcincasa.com

Disponibile nella confezione da 1 kg, il glucosio disidratato di Dolcincasa.com è un prodotto in polvere di altissima qualità, depurato e disidratato, ottenuto mediante idrolisi dell’amido. Ottimo anche in pasticceria, è un prodotto professionale da conservare in un luogo fresco e asciutto.

Glucosio disidratato di Molino Bongiovanni

Prodotto dal Molino Bongiovanni, attivo dal 1880 a Pogliola in provincia di Cuneo e che produce le proprie farine con il mulino a pietra vulcanica e utilizza esclusivamente energia autoprodotta da fonti rinnovabili, questo glucosio in polvere disidratato (DE 39) è di ottima qualità ed è disponibile nella confezione da 500 g.

