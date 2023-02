Fiadoni abruzzesi: la ricetta tipica dei rustici al formaggio

I fiadoni, noti anche come casciatelli, sono deliziosi e ricchi rustici al formaggio dalla forma tipica di raviolo. Si preparano durante le festività, i pranzi della domenica e le feste di compleanno, ma in verità ogni momento è buono per gustare un ottimo fiadone, anche a merenda. Tuttavia i fiadoni abruzzesi sono tipici del periodo di Pasqua. Ma come sei preparano?

Bisogna realizzare una sfoglia sottile all’interno della quale inserire il ripieno a base di formaggio, che può essere pecorino, rigatino o parmigiano, o un mix di tutti e tre. Ecco la ricetta dei fiadoni abruzzesi.

Ingredienti

Per l’impasto:

1 kg farina

100 gr zucchero

Mezzo bicchiere di olio o strutto

Mezzo bicchiere di latte

5 uova e 1 da spennellare

Mezzo limone

Un pizzico di sale

Un cucchiaino e mezzo di lievito per dolci

Per il ripieno:

170 gr formaggio grana grattugiato

170 gr formaggio nostrano di mucca semi-stagionato grattugiato (o rigatino)

170 gr caciotta semi-stagionata abruzzese di pecora grattugiata (o fior di monte)

10 uova

Mezzo cucchiaino di zucchero,

100 gr maizena e 50 gr farina 00

un pizzico di cannella, noce moscata e pepe

2 bustine lievito per dolci

Procedimento

Per la pasta: impastare tutti gli ingredienti fino a formare una pasta omogenea. Con la macchina per la pasta fresca stendere la sfoglia e ricavare 30 quadrati.

Per il ripieno mettere in una ciotola e mescolare tutti gli ingredienti fino ad avere un composto uniforme, con cui poi formare 30 palline di dimensioni più o meno uguali.

Porre al centro di ogni quadrato di pasta una pallina di ripieno.

Piegare formando un triangolo, premere i bordi formando dei ravioli. Spennellare la superficie con il tuorlo e praticare un taglietto con le forbici (serve per far uscire il liquido prodotto dalla ricotta), trasferite sopra una placca da forno foderata di carta forno.

Infornare a 180 gradi per 20 minuti circa.