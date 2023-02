Torna il Festival del Riso, tutto pronto per la gara gastronomica

Dieci selezionati professionisti del settore daranno vita a una gara gastronomica di alto contenuto tecnico con il Festival del Riso.

L'evento è in programma alle ore 13 nel ristorante "La Rete" di Pescara.

In giuria, tra gli altri, il vicepresidente nazionale dell'Accademia della Cucina, Mimmo D'Alessio, e il maestro della Federcuochi Santino Strizzi.

Ad accompagnare i piatti sono stati scelti vini di assoluta qualità. A far correre la fantasia per la ricerca della migliore combinazione dei prodotti saranno volti ormai noti dei locali abruzzesi come Antonio De Vincentiis, Leonardo Di Blasio, Nadia Cirillo, Stefano De Iuliis, Carmine Tauro, Lorenzo Di Renzo, Silvano Pinti, Vincenzo Di Donato, Giuliano Diodoro, Eleonora Di Domenico e Marco Giansante. Ospite d'onore della rassegna sarà la campionessa italiana della cucina per casalinghe Maria Angelucci che preparerà fuori gara uno dei suoi tanti piatti di successo. «La gara del riso è una delle più interessanti del settore», riferisce l'esperto gastronomo Santino Strizzi, «perchè la preparazione è un'arte vera e propria. Inoltre l'Abruzzo vanta antiche tradizioni di cui in pochi ne sono a conoscenza. La cottura, la qualità del riso, la giusta combinazione e l'accompagnamento con un vino di riferimento fanno sempre la differenza».