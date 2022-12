A Silvi il Festival del Panettone Artigianale [FOTO]

A Silvi torna il Festival del Panettone Artigianale. Si rinnova l'appuntamento con le eccellenze del panettone artigianale abruzzese che martedì 20 dicembre al caffè Le Dune, dalle ore 17, vedrà una decina tra le più gettonate interpretazioni dolciarie fare meritata passerella davanti a una speciale giuria di esperti. Un settore in costante crescita con autentici professionisti del settore che non riescono più ad esaudire le richieste che arrivano anche da fuori regione.

La giuria sarà presieduta dal maestro di cucina Santino Strizzi e dal sindaco Andrea Scordella e vedrà la presenza, tra accademici della cucina ed esperti della Federcuochi, anche della vincitrice della passata edizione Katia Giancola, eletta Pasticcera dell'Anno dal gruppo dei giornalisti enogastronomici d'Abruzzo. Per l'occasione la detentrice del titolo 2021 presenterà anche la novità dell'anno, il "Semi-integrale con amarene candite e cioccolato fondente".

Sarà l'occasione per scambiarsi idee e opinioni su uno dei prodotti simbolo del periodo natalizio: "Anche in questo settore l'Abruzzo non ha nulla da invidiare ad altre regioni - ha riferito il decano dei fornelli Santino Strizzi - e anche nella precedente edizione si è avuta la conferma con degli elaborati di valore assoluto. Un segmento della pasticceria che cresce in qualità e che fa ben sperare per il futuro".