Concorso Extra Cuoca 2023: anche una cuoca di Pescara in finale

Sono tre le cuoche abruzzesi che sfideranno le altre colleghe nel concorso nazionale Extra Cuoca 2023. Una di queste è di Pescara e si tratta di Enza Liberati. Il piatto con cui è stata selezionata è il dolce “I diversi aromi della mandorla. Panna cotta speziata, crumble croccante senza glutine, massa croccante craquelin, coulis alla mela verde e ganache di cioccolato all'acqua” per cui ha utilizzato l’olio dell’Azienda Sandro Di Giacomo - Dop Aprutino pescarese.

Insieme a lei parteciperanno, sempre dall’Abruzzo, Antonina Di Giacomo di Miglianico, in gara con l’antipasto “Baccalà in olio cottura, la sua pelle croccante, pancotto e insalatina in agrodolce” per cui ha utilizzato l’olio dell’Azienda Sandro Di Giacomo - Dop Aprutino pescarese, e Adelaide Melles di Teramo con il primo piatto “Risotto alla zucca con crema di caprino, crumble di porcini e nocciole tostate mantecato con olio extravergine di oliva” per cui ha utilizzato l’olio dell’Azienda Sandro Di Giacomo - Dop Aprutino pescarese.

Le finaliste hanno usato nelle loro ricette in gara gli oli e.v.o. finalisti dell’Ercole Olivario 2023 e della Goccia d’Ercole

Saranno premiate, durante la finale del 21 novembre 2023 all’Università dei sapori di Perugia, 8 cuoche, la prima e la seconda per ogni categoria: antipasti, primi piatti, secondi piatti e dolci. Saranno assegnate anche delle menzioni speciali.

Il concorso nazionale Extra Cuoca - Il talento delle donne per l’olio extra vergine di oliva è promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio, in partnership con Lady Chef (Dipartimento femminile della FIC - Federazione Italiana Cuochi) e la collaborazione tecnica dell’Universita? dei Sapori di Perugia, del programma televisivo Agrisapori e di Italia a Tavola.