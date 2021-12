Cacionetti abruzzesi: la ricetta dei ravioli dolci di Natale

Sono molti i dolci di Natale che popolano le nostre tavole e i cacionetti abruzzesi sono tra i più amati. A seconda del ripieno, accontentano proprio tutti. Si possono ordinare e acquistare nella maggior parte dei forni, ma tradizione vuole che si friggano in casa, proprio come facevano le nostre nonne. A questo punto non resta che scoprire come sono fatti, gli ingredienti e quindi la ricetta dei cacionetti abruzzesi, detti anche, a seconda della zona, calcionetti o cagiunitt.

Ingredienti

Per la pasta:

500 grammi di farina

100 ml di vino bianco

Mezza bustina di lievito

Per il ripieno:

300 grammi di castagne

100 grammi di cioccolato al latte

Un bicchiere di vino cotto

150 grammi di zucchero

50 grammi di mandorle e noci

Un bicchierino di liquore

Una presa di cannella

Procedimento

Si uniscono farina, olio e vino bianco e si ottiene un impasto liscio e sodo. Si stende e si ottengono sfoglie sottili.

Per il ripieno bisogna mettere in una pentola il vino cotto, mandorle e noci tritate, cioccolato, cannella, liquore e castagne spellate. Mescolare il composto e renderlo omogeneo. Togliere dal fuoco e lasciarlo riposare in un luogo fresco.

Ritagliare la sfoglia ottenendo dischetti o quadratini di 4 – 5 cm di diametro. Farcire le forme con una pallina di ripieno, piegare la sfoglia e creare dei triangoli.

Far scaldare l’olio di semi in una padella alta e friggere i cacionetti. Quando saranno dorati, prelevarli e metterli su una carta assorbente. Gustare freddi.